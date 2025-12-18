Cimitero degli pneumatici in località Santa Veneranda | scatta bonifica dopo il dissequestro
A Marcianise, in località Santa Veneranda, si avvia una significativa operazione di bonifica del cimitero degli pneumatici dopo il dissequestro. Il Comune interviene con determinazione per contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, puntando a restituire sicurezza e decoro all’area. Un intervento fondamentale per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini, segnando un passo importante nella lotta all’abbandono illecito di materiali pericolosi.
Il Comune di Marcianise interviene con decisione contro l’abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi. Con l’ordinanza sindacale numero 47 del 15 dicembre 2025, il sindaco Antonio Trombetta ha disposto la rimozione e l’avvio al recupero di un ingente quantitativo di pneumatici fuori uso (PFU). 🔗 Leggi su Casertanews.it
