Ciminiere avviato il percorso istituzionale per la ricostruzione del Padiglione C1 dopo l' incendio

È stato avviato il percorso istituzionale per la ricostruzione del Padiglione C1 alle Ciminiere di Catania, danneggiato da un incendio. Ieri mattina, al centro direzionale di via Nuovaluce, si è tenuto un tavolo tecnico promosso dalla Città Metropolitana, volto a definire le fasi del risanamento e a rilanciare il progetto di riqualificazione di questa storica area industriale.

