Cicchella sceglie Messina per il gran finale siciliano | comicità musica e racconto scenico al Vittorio Emanuele
Francesco Cicchella torna in Sicilia con il suo nuovo spettacolo teatrale “Tante belle cose”, un progetto ambizioso e innovativo che a gennaio 2026 farà tappa in tre città dell’Isola, concludendo il tour proprio a Messina, in uno dei palcoscenici più rappresentativi del Sud Italia.Lo spettacolo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
