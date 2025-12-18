Ciàf - La leggenda del trofeo dei giganti torna sul grande schermo
Dopo 25 anni, “Ciàf - La leggenda del Trofeo dei Giganti” torna nelle sale, portando nuovamente a Brindisi un racconto che affonda le sue radici nelle sue strade, nei suoi campi e nel cuore della sua comunità. Un ritorno che celebra la storia, i ricordi e l’immaginario di una città che non dimentica.
BRINDISI - A venticinque anni dalla sua realizzazione, “Ciàf - La leggenda del Trofeo dei Giganti” torna sul grande schermo restituendo alla città di Brindisi un racconto che nasce dalle sue strade, dai suoi campi e dalla sua memoria collettiva. Un ritorno che guarda al passato con la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
