Cia in piazza a Bruxelles | L’agricoltura non si svende con la riforma Pac a rischio 270mila aziende

In piazza a Bruxelles, agricoltori italiani manifestano contro la riforma della PAC, che mette a rischio oltre 270mila aziende e mette in discussione la sicurezza alimentare dell’Europa. Una protesta per difendere il valore dell’agricoltura e l’autonomia delle imprese agricole di fronte a decisioni che potrebbero compromettere il futuro del settore.

“Siamo in piazza per dire no a un’Europa che svende l’agricoltura, mette le armi davanti al cibo, compromette la sicurezza alimentare dell’Unione e rischia di far chiudere, solo in Italia, oltre 270mila aziende del settore. È inaccettabile: o arriva una scossa politica forte e un cambio di rotta deciso o si condanna il nostro futuro”. Questo l’appello del presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, dalla grande manifestazione a Bruxelles, con 10mila produttori e centinaia di trattori provenienti da ogni parte del continente. In prima linea la folta delegazione Cia, riunita sotto lo striscione “Ursula, basta bugie”, con cartelli che parlano chiaro: “Pac post 2027: non è una riforma, è la fine dell’agricoltura”, “Agricoltori senza Pac, Europa senza cibo” e “Terra chiama Ursula, la sicurezza siamo noi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

