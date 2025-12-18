Cia Campania a Bruxelles | La Pac non si tocca

La delegazione di Cia-Agricoltori Italiani Campania si schiera compatta a Bruxelles per difendere la Politica Agricola Comune e tutelare le risorse, le imprese e i territori del Mezzogiorno. Una manifestazione decisa e unitaria per ribadire il valore strategico dell’agricoltura italiana e opporsi alle modifiche ritenute dannose alla riforma europea. La protesta evidenzia l’urgenza di preservare un settore fondamentale per l’economia e il patrimonio culturale del Paese.

© Fremondoweb.com - Cia Campania a Bruxelles: “La Pac non si tocca” Comunicato Stampa La delegazione di Cia-Agricoltori Italiani Campania manifesta compatta per difendere risorse, imprese agricole e territori del Mezzogiorno C’è anche la Campania, compatta e determinata, alla grande manifestazione europea a Bruxelles contro la proposta di riforma della Pac post . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com Leggi anche: Cia in piazza a Bruxelles: L’agricoltura non si svende, con la riforma Pac a rischio 270mila aziende Leggi anche: Tagli alla Pac insostenibili, la denuncia di CIA Campania Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. SKY TG24 - Cia pronta a manifestare a Bruxelles. L'intervento del presidente Fini su Mercosur e Pac; Anche una delegazione di Cia Romagna alla marcia di Bruxelles - Pac inaccettabile, l'Europa ascolti gli agricoltori; Cia alla marcia di Bruxelles. Pac inaccettabile, l’Europa ascolti gli agricoltori; Folta la delegazione campana alla manifestazione del18 dicembre a Bruxelles. Cia in piazza a Bruxelles. Agricoltura non si svende, con riforma Pac a rischio 270mila aziende - «Siamo in piazza per dire no a un’Europa che svende l’agricoltura, mette le armi davanti al cibo, compromette la sicurezza alimentare dell’Unione e rischia di far chiudere, solo in Italia, oltre 270mi ... gazzettadasti.it

Cia Marche, 'a Bruxelles per agricoltori, con riforma Pac rischio aziende e territori' - Da anni si tenta di smontare e snaturare la Pac; oggi questo processo viene portato avanti in modo ancora più deciso e ... ansa.it

Cia: anche l’Abruzzo in prima linea a Bruxelles al fianco gli agricoltori europei - Una giornata storica per l’agricoltura europea: oltre 10mila produttori e centinaia di trattori hanno sfilato oggi per le strade di Bruxelles, davanti al Parlamento Ue, per chiedere un futuro ... terremarsicane.it

A Bruxelles, contro le follie di Ursula von der Leyen, Coldiretti Campania c'è!! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.