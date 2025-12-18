Sul palcoscenico mondiale, Perugia e Sada Cruzeiro si sfidano in un incrocio decisivo per la qualificazione alle fasi finali del torneo. Tra i campioni in carica e i padroni di casa di Belem, questa partita rappresenta un vero e proprio spareggio, un duello che potrebbe determinare il destino di entrambe le squadre nel cammino verso il titolo. Un confronto carico di intensità e spettacolo, pronto a scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante competizione.

© Oasport.it - Ci sono i campioni in carica del Sada Cruzeiro tra Perugia e la semifinale Mondiale. E’ già spareggio a Belem

La terza sfida della fase a gironi del Mondiale per Club maschile di volley mette di fronte Sir Sicoma Monini Perugia e Sada Cruzeiro in un incrocio che ha il sapore di uno spareggio anticipato. A Belém, nel cuore del Brasile, va in scena una partita che può decidere il destino del girone B e indirizzare in modo netto la corsa verso le semifinali. Il quadro è chiaro, ma allo stesso tempo carico di tensione. Perugia arriva all’ultima giornata con due vittorie: il netto 3-0 contro lo Swehly Sports Club e soprattutto il successo sofferto per 3-2 contro Osaka Bluteon, maturato dopo una vera e propria maratona da oltre due ore e mezza, chiusa 21-19 al tie break. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Dove vedere Perugia-Sada Cruzeiro in tv, Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming

Leggi anche: LIVE Perugia-Sada Cruzeiro, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: in palio la qualificazione!

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ci sono i campioni in carica del Sada Cruzeiro tra Perugia e la semifinale Mondiale. E’ già spareggio a Belem; Mondiale per Club, l’Italia prova a riprendersi il trono: Perugia all’assalto; Mondiale per club 2025: Perugia fatica tantissimo ma concede il bis; Pallavolo FIVBMensCWC – Osaka Bluteon travolgente, i campioni uscenti del Sada Cruzeiro sconfitti in casa.

Ci sono i campioni in carica del Sada Cruzeiro tra Perugia e la semifinale Mondiale. E’ già spareggio a Belem - La terza sfida della fase a gironi del Mondiale per Club maschile di volley mette di fronte Sir Sicoma Monini Perugia e Sada Cruzeiro in un incrocio che ... oasport.it

Pallavolo FIVBMensCWC – Osaka Bluteon travolgente, i campioni uscenti del Sada Cruzeiro sconfitti in casa - L'Osaka Bluteon ha inaugurato il Campionato del Mondo per Club Maschile FIVB 2025 a Belém con una prestazione impeccabile, sconfiggendo senza pietà i campioni in carica del Sada Cruzeiro Volei Belo Ho ... ivolleymagazine.it