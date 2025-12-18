Ci sono 25 milioni e mezzo di animali domestici nelle case di 10 milioni di italiani | i dati dell'Istat
In Italia, 10 milioni di famiglie condividono la loro quotidianità con circa 25,5 milioni di animali domestici. I dati dell’Istat sull’indagine
L'Istat ha reso noto gli esiti dell'indagine "I Cittadini e il Tempo libero” in cui è stata valutata la presenza di altre specie all’interno delle famiglie nel 2024. il 37,7% del totale dei gruppi familiari italiani vive con un animale domestico, cani e gatti soprattutto. La presenza è in aumento: erano il 36,2% nel 2015. 🔗 Leggi su Fanpage.it
