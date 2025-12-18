' Christmas Cine Week' i film cult delle feste arrivano alla Sala Estense con ingresso gratuito

Vivi l’atmosfera natalizia con la rassegna 'Christmas Cine Week' alla Sala Estense, dove i film cult delle feste prendono vita. Sabato 20 e domenica 21, immergiti nel magico mondo del cinema natalizio, gratuitamente, e riscopri i classici che hanno fatto sognare intere generazioni. Un’occasione unica per condividere momenti speciali e rivivere la magia del Natale attraverso il grande schermo.

