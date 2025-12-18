Christian Aufiero il viaggio interrotto di un figlio di Avellino

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notizia improvvisa e sconvolgente ha attraversato il cuore di Avellino: Christian Aufiero, 31 anni, nato e cresciuto nel Rione Mazzini, ha perso la vita in un tragico incidente stradale in provincia di Gorizia. La sua storia, fatta di sogni e radici profonde, si interrompe bruscamente, lasciando un vuoto che si fa sentire quotidianamente.

Immagine generica

C’è una notizia che arriva come un colpo secco e poi resta, sedimenta, diventa peso quotidiano. Christian Aufiero, 31 anni, nato e cresciuto nel Rione Mazzini di Avellino, è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Gorizia, dove da tempo viveva e lavorava come operaio. È accaduto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Chi è l’unico figlio del cantante Christian e Dora Moroni, Alfredo Rossi

Leggi anche: La vita privata di Christian: il matrimonio finito con Dora Moroni e il figlio Alfredo nato dal loro amore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Christian Aufiero, il viaggio interrotto di un figlio di Avellino.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.