Christian Aufiero il viaggio interrotto di un figlio di Avellino

Una notizia improvvisa e sconvolgente ha attraversato il cuore di Avellino: Christian Aufiero, 31 anni, nato e cresciuto nel Rione Mazzini, ha perso la vita in un tragico incidente stradale in provincia di Gorizia. La sua storia, fatta di sogni e radici profonde, si interrompe bruscamente, lasciando un vuoto che si fa sentire quotidianamente.

