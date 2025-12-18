Chris Martin dei Coldplay appare a sorpresa al matrimonio ma gli invitati sembrano non riconoscerlo – Video

Durante il momento più intimo del matrimonio, con la musica che avvolge gli sposi, un'imprevista sorpresa cambia tutto. Mentre il ballo speciale si svolge, la canzone degli Coldplay,

È il momento del ballo tra sposo e sposa. Parte la canzone, All My Love, dei Coldplay. E, improvvisamente, appare lui: Chris Martin in persona. È la bellissima sorpresa avvenuta al matrimonio di una coppia britannica, Abbie e James Hotchkiss di Stafford. La star ha deciso di regalare agli sposi (e agli invitati) un momento speciale, suonando lui al pianoforte la canzone mentre la coppia ballava il primo ballo. La madre dello sposo aveva chiesto al cantante di mandare un videomessaggio per gli sposi, ma lui ha fatto di meglio, decidendo di andare di persona allo sposalizio. A sapere della sorpresa erano solo i genitori dello sposo e gli stessi Abbie e James. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

