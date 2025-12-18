Choc in Ecuador ucciso in un agguato armato il calciatore Mario Pineida

Una tragica notte scuote l’Ecuador: il calciatore Mario Pineida è stato vittima di un brutale agguato armato, lasciando la comunità senza parole. Le autorità locali stanno ora indagando sul terribile episodio, che ha sconvolto il mondo dello sport e non solo. Un dramma che solleva molte domande e richiama l’attenzione sulla sicurezza degli atleti e sulle sfide del Paese.

Orrore in Ecuador, dove un calciatore è stato freddato in mezzo alla strada. Si è trattato di un terribile agguato su cui adesso stanno indagando le forze dell'ordine locali. A perdere la vita è stato Mario Pineida, ex difensore della Nazionale del suo Paese e attuale giocatore del Barcelona Sporting Club, titolata squadra di Guayaquil. Stando a quanto riportato dalla stampa estera, il 33enne è rimasto ucciso in un attacco armato lo scorso 17 dicembre a Guayaquil, intorno alle 16.30 locali. A quanto pare l'attacco è avvenuto in pieno giorno nel quartiere Samanes 4. Pineida, che si trovava in strada a piedi, era insieme a sua madre, che è rimasta fortunatamente illesa.

Ucciso Mario Pineida: choc in Ecuador, il calciatore della nazionale è stato freddato mentre era con la mamma - Il calciatore ecuadoriano Mario Pineida, 33 anni, è stato ucciso in un agguato a colpi d’arma da fuoco nel nord di Guayaquil, epicentro della recente lotta di potere esplosa tra bande di narcotraffica ... ilfattoquotidiano.it

Ecuador: ucciso in un agguato Mario Pineida, calciatore, ex Nazionale - Due uomini armati a bordo di una motocicletta lo hanno colpito all'esterno di una macelleria di Guayaquil, ferite anche la madre e la moglie ... msn.com

