Chivu spiega la scelta dell'Inter per la Supercoppa tutti ridono ma lui è serio | È davvero così

Chivu, prima di Bologna-Inter in Supercoppa, chiarisce con fermezza la sua decisione di scegliere Riad come sede della finale, spiegando che il clima più mite è fondamentale. Tra le risate e i commenti, lui resta serio e determinato, sottolineando l'importanza di questa scelta. La sua convinzione si fa sentire, mentre minimizza le voci sul recupero ridotto, lasciando trasparire la sua convinzione e attenzione ai dettagli.

Pagina 1 | Chivu: "Non sono a caccia di reputazione. Questo format un regalo a Inter e Milan" - Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico nerazzurro, affiancato da Alessandro Bastoni, alla vigilia della semifinale contro il Bologna di Italiano ... msn.com

Genoa-Inter 1-2, le pagelle del match di Marassi: Lautaro Martinez certezza, magia di Vitinha, Yann Bisseck gol e solidità - L'Inter di Cristian Chivu batte con qualche sofferenza di troppo nel finale il Genoa di Daniele De Rossi, che si arrende in casa per 2- eurosport.it

Chivu spiega come arriva la sua Inter alla trasferta di Marassi e il percorso fatto dall’estate scorsa a oggi: “Eravamo ‘falliti’ e ‘finiti’, invece siamo qui”. Siete d’accordo Dopo il rigore indigesto con il Liverpool, Cristian Chivu è intenzionato a riprendere a - facebook.com facebook

Inter-Liverpool, in Chivu we trust #InterLiverpool #ChampionsLeague #Chivu #Inter Stasera a San Siro va in scena uno di quei match che fanno vibrare il calcio europeo: Inter-Liverpool, Champions League, l’odore dell’erba tagliata misto a quello della storia. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.