Chivu spiega la scelta dell'Inter per la Supercoppa tutti ridono ma lui è serio | È davvero così
Chivu, prima di Bologna-Inter in Supercoppa, chiarisce con fermezza la sua decisione di scegliere Riad come sede della finale, spiegando che il clima più mite è fondamentale. Tra le risate e i commenti, lui resta serio e determinato, sottolineando l'importanza di questa scelta. La sua convinzione si fa sentire, mentre minimizza le voci sul recupero ridotto, lasciando trasparire la sua convinzione e attenzione ai dettagli.
