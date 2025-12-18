Chivu Pronti a giocarci la Supercoppa un onore allenare l' Inter
Chivu, allenatore dell'Inter, si prepara alla sfida di Supercoppa con determinazione e orgoglio. Con il Bologna come avversario scomodo, il tecnico nerazzurro sottolinea l'importanza di affrontare la partita con rispetto e coraggio, mantenendo alta la testa e la concentrazione. La sfida, in programma a Riyadh, rappresenta un’occasione prestigiosa per dimostrare il carattere della squadra e onorare questa importante competizione.
"Il Bologna è un avversario scomodo per tutti", ha spiegato il tecnico nerazzurro. RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Testa alta e giocarsela a viso aperto, al di là dell'avversario. Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, seconda semi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Corsa scudetto, Di Lorenzo lancia la Supercoppa: «Pronti a giocarci tutto col Milan!»
Leggi anche: Logistica, focus sull’ampliamento: "Siamo pronti a giocarci la partita"
Genoa Inter, Chivu nel pre gara: «Dobbiamo esser pronti a giocare una partita che non sarà semplice, il Genoa è in un buon momento»; Da Milano: Napoli Ferrari in campionato e Fiat in Champions, in Supercoppa sarà...; VIDEO - L'Inter vola verso la Supercoppa: i nerazzurri pronti alla partenza da Malpensa. Calhanoglu...; Bologna Inter Supercoppa, conferenza stampa Chivu: orario e dove vederla.
Chivu carica l’Inter per la Supercoppa: “Qui senza meritarlo, ma visto che ci siamo… vinciamola” - Cristian Chivu sa perfettamente di avere tra le mani l'occasione d'oro per dare una scossa nei fatti al presente dell'Inter: "Un piccolo regalo essere ... fanpage.it
Chivu: "Supercoppa? Non sono a caccia di reputazione. Calha recuperato, vedremo se giocherà titolare" - La missione dell'Inter a Riad è chiara: regalarsi la Supercoppa italiana riaprendo la bacheca rimasta chiusa per troppo tempo. msn.com
Supercoppa, Italiano: "Orgogliosi di essere qui, torna Immobile. Sull'Inter di Chivu..." - Le parole dell'allenatore del Bologna alla vigilia della semifinale a Riyadh contro i nerazzurri: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it
Inter, Marotta accontenta Chivu: pronti due rinforzi per la difesa ECCO I NOMI https://urly.it/31d7m3 - facebook.com facebook
Inter Liverpool, manca sempre meno al big-match di Champions League a San Siro! Nerazzurri pronti a dimenticare l’Atletico: questi i possibili undici scelti da Chivu e Slot x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.