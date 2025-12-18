Chivu Pronti a giocarci la Supercoppa un onore allenare l' Inter

Chivu, allenatore dell'Inter, si prepara alla sfida di Supercoppa con determinazione e orgoglio. Con il Bologna come avversario scomodo, il tecnico nerazzurro sottolinea l'importanza di affrontare la partita con rispetto e coraggio, mantenendo alta la testa e la concentrazione. La sfida, in programma a Riyadh, rappresenta un’occasione prestigiosa per dimostrare il carattere della squadra e onorare questa importante competizione.

"Il Bologna è un avversario scomodo per tutti", ha spiegato il tecnico nerazzurro. RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Testa alta e giocarsela a viso aperto, al di là dell'avversario. Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, seconda semi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

