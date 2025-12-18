Chivu Inter il tecnico sceglie la continuità a Riad | niente calcoli conta solo il Bologna

In vista della Supercoppa Italiana a Riad, Chivu Inter opta per la continuità e la stabilità. Il tecnico nerazzurro riduce le rotazioni, concentrandosi sulla formazione più affiatata per affrontare al meglio il Bologna. Niente calcoli, solo determinazione e fiducia nei propri giocatori, in un momento cruciale della stagione.

Inter News 24 Chivu Inter, supercoppa Italiana, il tecnico nerazzurro riduce le rotazioni e punta sulla miglior formazione possibile. L’Arabia Saudita è un Paese in continua e tumultuosa trasformazione: nel giro di pochi giorni, quelli che separano la semifinale di Supercoppa Italiana dalla finale del 22 dicembre, a Riad potrebbe nascere un nuovo grattacielo, prendere forma una fiera internazionale o andare in scena un vertice di alta diplomazia. Un fermento costante che fa da sfondo a un evento sempre più centrale nel calendario del calcio italiano. In questo contesto in rapido mutamento, Cristian Chivu sceglie invece una strada opposta: meno cambiamenti possibili, almeno nell’immediato. 🔗 Leggi su Internews24.com

