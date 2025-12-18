Chivu Inter il Bologna l’ostacolo per la rinascita | l’esame Supercoppa Italiana per il tecnico
Chivu Inter si prepara ad affrontare il Bologna nell’atteso appuntamento della Supercoppa Italiana, un banco di prova fondamentale per la rinascita del team e per il tecnico che ha avviato una rivoluzione gentile. La sfida rappresenta un’occasione cruciale per dimostrare crescita, determinazione e il valore del nuovo progetto, in un momento di grande fermento e aspettative.
Inter News 24 che ha portato una rivoluzione gentile. La semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna rappresenta per l’ Inter molto più di una semplice tappa di avvicinamento al trofeo. La sfida dell’Al-Awwal Park di Riad è l’occasione perfetta per certificare la bontà del lavoro svolto finora da Cristian Chivu. Secondo l’analisi del Corriere di Bologna, i nerazzurri si presentano alla Final Four come la formazione più in forma del lotto, merito di quella “rivoluzione gentile” attuata dall’ex difensore. 🔗 Leggi su Internews24.com
