Chivu Inter il Bologna l’ostacolo per la rinascita | l’esame Supercoppa Italiana per il tecnico

Chivu Inter si prepara ad affrontare il Bologna nell’atteso appuntamento della Supercoppa Italiana, un banco di prova fondamentale per la rinascita del team e per il tecnico che ha avviato una rivoluzione gentile. La sfida rappresenta un’occasione cruciale per dimostrare crescita, determinazione e il valore del nuovo progetto, in un momento di grande fermento e aspettative.

Chivu a Inter TV: “Bologna squadra scomoda, dovremo sudare. Siamo gli intrusi che…” - L'Inter affronta il Bologna a Riad per provare a guadagnarsi la finale di Supercoppa Italiana. msn.com

Inter, Chivu ammette: "Siamo intrusi. La Supercoppa dovrebbero essere Bologna-Napoli" - "Fa più freddo che a Milano, speravamo un clima migliore. tuttomercatoweb.com

Chivu prima di Bologna-Inter di Supercoppa spiega la scelta sull’arrivo a Riad: https://fanpa.ge/hkriG facebook

#Inter, #Chivu: "Supercoppa Non mi cambia nulla, non cerco la reputazione". E su #Calhanoglu... x.com

