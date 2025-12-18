Chivu a Radio TV Serie A | Il Bologna merita di giocare la Supercoppa vogliamo vincere! Noi in un frullatore ma siamo abituati

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si è espresso con entusiasmo alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Con determinazione, il tecnico nerazzurro ha sottolineato il valore dei rossoblù, affermando che meritano di giocare la Supercoppa, e ha condiviso la sua voglia di vincere. La sfida si preannuncia intensa, con l’Inter pronta a dare il massimo in un match che promette spettacolo.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Intervistato da Radio TV Serie A alla vigilia di Bologna Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha presentato così la semifinale di Supercoppa Italiana che si giocherà domani sera a Riad. SUL BOLOGNA – « Il Bologna merita di giocare la Supercoppa così come il Napoli. Noi e il Milan siamo qua grazie al nuovo format. Il Bologna si merita eccome, è una squadra che mette in difficoltà chiunque ». EMOZIONI PER IL PRIMO TROFEO CHE MI GIOCHERÒ DA ALLENATORE DELL'INTER? – «I o non ho vinto niente, c'è l'emozione di una partita, per quello che vogliamo fare.

