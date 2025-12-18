Chivu a Mediaset | Supercoppa da onorare Bologna squadra scomoda Martinez tornerà titolare

Chivu, alla vigilia di Bologna-Inter in Supercoppa, analizza le sfide e le motivazioni della squadra nerazzurra. Il tecnico sottolinea l'importanza di onorare la competizione, descrive il Bologna come avversario scomodo e anticipa il ritorno di Martinez tra i titolari. Un momento cruciale per l’Inter, in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Inter News 24 Chivu alla vigilia di Bologna-Inter in Supercoppa: il tecnico nerazzurro parla di motivazioni, avversari, infortuni e scelte di formazione. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, Cristian Chivu, allenatore dell’Inter e campione del Triplete da calciatore, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di SportMediaset. Il tecnico romeno ha subito chiarito l’approccio con cui i nerazzurri si presentano all’appuntamento di Riad, sottolineando il valore della competizione e il rispetto per il format. L’Inter, infatti, si prepara ad affrontare una squadra che negli ultimi anni ha dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque. 🔗 Leggi su Internews24.com

