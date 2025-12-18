Chiuso il caso Open Arms Salvini assolto in Cassazione Meloni | ha fatto il suo dovere

Si chiude definitivamente il caso Open Arms: Matteo Salvini è stato assolto in Cassazione, confermando la sua innocenza. La vicenda, legata al sequestro di persona e al rifiuto di atti di ufficio nel 2019, aveva suscitato ampie polemiche e dibattiti politici. La presidente Meloni ha commentato sottolineando che il ministro ha fatto il suo dovere, sancendo la fine di una lunga battaglia giudiziaria.

© Quotidiano.net - Chiuso il caso Open Arms. Salvini assolto in Cassazione. Meloni: ha fatto il suo dovere È definitiva l'assoluzione per il ministro Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms quando, nell'agosto del 2019, fu vietato per alcuni giorni a 147 migranti di scendere dalla nave dell'ong spagnola giunta in prossimità delle coste italiane, a Lampedusa. Lo hanno deciso i giudici della quinta sezione collegiale della Cassazione che dopo circa quattro ore di camera di consiglio hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo contro la sentenza, arrivata il 20 dicembre dello scorso anno, con cui i giudici siciliani hanno fatto cadere l'impianto accusatorio nei confronti dell'allora ministro dell'Interno.

Open Arms, la Cassazione chiude il caso: assoluzione definitiva per Salvini - La Cassazione conferma l’assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms e respinge il ricorso della Procura di Palermo. panorama.it

Caso Open Arms: per il ministro Salvini è arrivata l'assoluzione definitiva - La Cassazione, dopo 5 ore di camera di consiglio, respinge il ricorso dei pm di Palermo, che avevano impugnato direttamente davanti alla Suprema Corte ... avvenire.it

Open Arms, Salvini conclude l'intervento al Senato alzando il pugno chiuso

