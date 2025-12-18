Chirurgia robotica record mondiale al Pascale | quattro interventi in un solo giorno

L’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli ha stabilito un record mondiale di chirurgia robotica eseguendo quattro interventi in un solo giorno. Un risultato che rafforza la sua reputazione di eccellenza e innovazione nel panorama sanitario internazionale, dimostrando come tecnologia e competenza possano fare la differenza nella cura dei pazienti.

© Napolitoday.it - Chirurgia robotica, record mondiale al Pascale: quattro interventi in un solo giorno L'Istituto dei tumori di Napoli consolida il proprio ruolo di eccellenza nella sanità internazionale e firma un primato destinato a fare scuola. Nella giornata di martedì 16 dicembre, l'Unità Operativa Complessa di Urologia, diretta da Sisto Perdonà, ha eseguito quattro interventi chirurgici.

