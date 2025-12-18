Chirurgia oncologica dell’ospedale Perrino di Brindisi tra le prime in Puglia

L’ospedale Perrino di Brindisi si distingue come una delle eccellenze pugliesi nella chirurgia oncologica, inserendosi tra le prime strutture certificate con un livello “molto alto” nel recente rapporto Agenas. Questa prestigiosa certificazione testimonia l’elevato standard di cura e competenza raggiunto dalla struttura, sotto la guida di Saverio Cinieri, direttore dell’Uoc di Oncologia. Un riconoscimento che conferma l’impegno dell’ospedale nella lotta contro il cancro e nel garantire ai paz

Sono 51 le strutture certificate da un livello “molto alto” nel Programma Nazionale Esiti pubblicato nei giorni scorsi da Agenas per quel che riguarda la Chirurgia oncologica e tra queste figura l’ospedale Perrino di Brindisi che vede in Saverio Cinieri, direttore dell’Uoc di Oncologia e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

