Chi vincerà il Grande Fratello?
Scopri le emozioni dell’attesa e le possibili sorprese della finale del Grande Fratello, in onda giovedì 18 dicembre 2025 in diretta su Canale 5. Con la conduzione di Simona Ventura, il grande evento conclusivo promette colpi di scena e scelte decisive. Chi tra i finalisti conquisterà il cuore del pubblico e il titolo? Restate con noi per tutte le anticipazioni e aggiornamenti sull’ultima serata del reality più amato.
Anticipazioni finale di giovedì 18 dicembre 2025. In diretta su Canale 5, Simona Ventura conduce la finale del reality. Al suo fianco il panel di ex concorrenti formato da Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, insieme all’opinionista Sonia Bruganelli. Sono cinque i concorrenti a contendersi la vittoria finale: la superfinalista e già sicura del podio Anita Mazzotta, Grazia Kendi e Giulia Soponariu, insieme a Jonas Pepe e Omer Elomari. Questi ultimi sono al televoto e uno di loro rinuncerà per primo al sogno di vincere il montepremi messo in palio dal reality show corrispondente a 110. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Chi vince il Grande Fratello 2025 secondo i Bookmakers
