Chi vincerà il Grande Fratello?

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri le emozioni dell’attesa e le possibili sorprese della finale del Grande Fratello, in onda giovedì 18 dicembre 2025 in diretta su Canale 5. Con la conduzione di Simona Ventura, il grande evento conclusivo promette colpi di scena e scelte decisive. Chi tra i finalisti conquisterà il cuore del pubblico e il titolo? Restate con noi per tutte le anticipazioni e aggiornamenti sull’ultima serata del reality più amato.

chi vincer224 il grande fratello

© Davidemaggio.it - Chi vincerà il Grande Fratello?

Anticipazioni finale di giovedì 18 dicembre 2025. In diretta su Canale 5, Simona Ventura  conduce la  finale  del reality. Al suo fianco il panel di ex concorrenti formato da Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, insieme all’opinionista Sonia Bruganelli. Sono cinque i concorrenti a contendersi la vittoria finale: la superfinalista e già sicura del podio Anita Mazzotta, Grazia Kendi e Giulia Soponariu, insieme a Jonas Pepe e Omer Elomari. Questi ultimi sono al televoto e uno di loro rinuncerà per primo al sogno di vincere il montepremi messo in palio dal reality show corrispondente a 110. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Leggi anche: Grande Fratello, anticipazioni della finale. Chi vincerà?

Leggi anche: Grande Fratello, sondaggi del 18 dicembre: chi vincerà

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

vincer224 grande fratelloGrande Fratello, la finalissima tra colpi di scena e un vincitore 'quasi' certo: cosa vedremo stasera - Ultima diretta con il reality di Simona Ventura: atteso l'esito del televoto tra Omer e Jonas e il nome del vincitore. libero.it

vincer224 grande fratelloGrande Fratello: il vincitore secondo gli scommettitori - Grande Fratello: il vincitore secondo gli scommettitori Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale del Grande Fratello ... ilvicolodellenews.it

vincer224 grande fratelloGrande Fratello, stasera la finale: chi sono i finalisti, le nomination, i sondaggi e i pronostici - andrà in onda l'ultima puntata del reality condotto da Simona Ventura, quest'anno ... msn.com

Chi vince il Grande Fratello 2025 secondo i Bookmakers

Video Chi vince il Grande Fratello 2025 secondo i Bookmakers

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.