Chi vince il Grande Fratello cosa vince? Ecco il montepremi

Il Grande Fratello 2025 si avvicina al suo epilogo, con cinque concorrenti ancora in gara e tre in corsa per la vittoria finale. La sfida promette emozioni e colpi di scena, mentre il montepremi si prepara a premiare il più meritevole. Chi conquisterà il titolo e il ricco premio in palio? Scopriamo insieme le ultime novità e le chances dei protagonisti in questa emozionante edizione.

Roma, 18 dicembre 2025 - Chi vincerà il Grande Fratello 2025? La corsa giovedì 18 dicembre sarà a cinque, ma saranno di fatto tre i concorrenti che si contenderanno il successo finale della prima edizione "total nip" dopo anni. Cosa succede in finale. Giovedì 18 dicembre andrà in onda dalle 22 su Canale 5 la finalissima del Grande Fratello 2025. Come è consuetudine per il reality show, quella della finale sarà soltanto una passerella, con sorprese di vario genere e televoti flash. A proposito di televoto, il primo vede sfidarsi due protagonisti assoluti: Jonas e Omer. E' stato il primo a coinvolgere il rivale mettendo entrambi di fronte all'insindacabile giudizio del pubblico.

