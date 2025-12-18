Chi vince Grande Fratello Floriana Secondi si sbilancia in tv | fuori il nome

Manca poco alla proclamazione del vincitore del Grande Fratello 2025, un’edizione ricca di emozioni e sorprese. Tra tensioni e confronti, il pubblico attende con ansia di scoprire chi si aggiudicherà il titolo. Intanto, le parole di Floriana Secondi alimentano il gossip, lasciando intravedere possibili sorprese e discussioni ancora più accese.

Tra poche ore si conoscerà il nome del vincitore del Grande Fratello 2025, un'edizione che ha diviso il pubblico ma che ha comunque tenuto alta l'attenzione fino all'ultimo giorno. A contendersi la vittoria e il montepremi da 110mila euro sono rimasti in cinque, protagonisti di un percorso lungo e intenso all'interno della casa più spiata d'Italia. La finale, in programma il 18 dicembre, si preannuncia combattuta e ricca di colpi di scena, anche perché il primo verdetto della serata potrebbe già cambiare tutti gli equilibri. La puntata conclusiva del GF 2025, infatti, si aprirà con un televoto decisivo.

Grande Fratello 2025, stasera la finale su Canale 5: anticipazioni diretta di giovedì 18 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi e chi vince? - Ci siamo: Finale Grande Fratello 2025 per eleggere il vincitore di questa 19° edizione. superguidatv.it

Grande Fratello, la finalissima tra colpi di scena e un vincitore 'quasi' certo: cosa vedremo stasera - Ultima diretta con il reality di Simona Ventura: atteso l'esito del televoto tra Omer e Jonas e il nome del vincitore. libero.it

