Chi ripaga Matteo Salvini per anni di gogna?

Dopo anni di battaglie legali e accuse infondate, Matteo Salvini può finalmente tirare un sospiro di sollievo: la Cassazione ha assolto e chiuso il caso. Tuttavia, il dibattito politico e le polemiche che hanno accompagnato questa vicenda restano aperti, alimentando discussioni sulla giustizia e sulla trasparenza nel nostro Paese.

© Liberoquotidiano.it - Chi ripaga Matteo Salvini per anni di gogna? Matteo Salvini è assolto, la Cassazione ha chiuso il caso, ma quello del processo politico che non avrebbe mai dovuto celebrarsi è aperto. Un ministro che svolge il suo lavoro dentro i confini della legge per difendere i confini dello Stato - e viene trascinato sul banco degli imputati per anni è una macchia nel sistema giudiziario che l'assoluzione non cancella. Le accuse a Salvini dovevano essere archiviate subito, ma il caso Open Arms serviva a orchestrare una campagna contro la Lega - che allora viaggiava al 30% dei consensi - e il suo leader, una manovra che era iniziata con lo scontro tra Conte e Salvini sulla politica migratoria (stabilita nel patto di governo tra grillini e leghisti), un cortocircuito tra premier e ministro dell'Interno, che avrebbe poi condotto a un ribaltone (dall'esecutivo giallo-verde a quello giallo-rosso) con Conte sempre a Palazzo Chigi, i pentastellati ancora al comando e il Partito democratico al posto della Lega.

Open Arms, Cassazione conferma l'assoluzione di Matteo Salvini: la sentenza è definitiva - Gli ermellini sono chiamati a decidere sul ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo contro l'assoluzione del ministro dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. tg24.sky.it

OPEN ARMS, MATONE (LEGA): ANDATA BENE, FELICISSIMA PER SALVINI - Roma, 17 dic – “Felicissima per Matteo Salvini, assolto definitivamente dopo cinque anni di un processo politico, ingiusto. 9colonne.it

Felice per la sentenza di assoluzione di Matteo Salvini sul caso Open Arms. Ti abbraccio Matteo! - facebook.com facebook

