Chi ripaga Matteo Salvini per anni di gogna?

Dopo anni di battaglie legali e accuse infondate, Matteo Salvini può finalmente tirare un sospiro di sollievo: la Cassazione ha assolto e chiuso il caso. Tuttavia, il dibattito politico e le polemiche che hanno accompagnato questa vicenda restano aperti, alimentando discussioni sulla giustizia e sulla trasparenza nel nostro Paese.

Matteo Salvini è assolto, la Cassazione ha chiuso il caso, ma quello del processo politico che non avrebbe mai dovuto celebrarsi è aperto. Un ministro che svolge il suo lavoro dentro i confini della legge per difendere i confini dello Stato - e viene trascinato sul banco degli imputati per anni è una macchia nel sistema giudiziario che l’assoluzione non cancella. Le accuse a Salvini dovevano essere archiviate subito, ma il caso Open Arms serviva a orchestrare una campagna contro la Lega - che allora viaggiava al 30% dei consensi - e il suo leader, una manovra che era iniziata con lo scontro tra Conte e Salvini sulla politica migratoria (stabilita nel patto di governo tra grillini e leghisti), un cortocircuito tra premier e ministro dell’Interno, che avrebbe poi condotto a un ribaltone (dall’esecutivo giallo-verde a quello giallo-rosso) con Conte sempre a Palazzo Chigi, i pentastellati ancora al comando e il Partito democratico al posto della Lega. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

