Chi l’ha visto? tra Limbiate Saronno e Garbagnate sulle tracce di Nicola

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le telecamere di “Chi l’ha visto?” tornano a Limbiate e Garbagnate, seguendo le tracce di Nicola Salinetti. Le indagini si intensificano tra questi comuni, nella speranza di trovare risposte e di riavvicinare Nicola ai suoi cari. Un appello che coinvolge tutta la comunità, mentre le immagini catturate potrebbero aprire nuove piste e speranze.

Le telecamere di “Chi l’ha visto?” sono tornate a Limbiate e Garbagnate per cercare Nicola Salinetti. Nella puntata della trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?” andata in onda ieri sera si è tornati a parlare della scomparsa di Nicola Salinetti, il trentanovenne originario della Valtellina, da qualche tempo ospite in una struttura di Garbagnate . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

