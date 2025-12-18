Chi l’ha visto? tra Limbiate Saronno e Garbagnate sulle tracce di Nicola
Le telecamere di “Chi l’ha visto?” tornano a Limbiate e Garbagnate, seguendo le tracce di Nicola Salinetti. Le indagini si intensificano tra questi comuni, nella speranza di trovare risposte e di riavvicinare Nicola ai suoi cari. Un appello che coinvolge tutta la comunità, mentre le immagini catturate potrebbero aprire nuove piste e speranze.
Le telecamere di “Chi l’ha visto?” sono tornate a Limbiate e Garbagnate per cercare Nicola Salinetti. Nella puntata della trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?” andata in onda ieri sera si è tornati a parlare della scomparsa di Nicola Salinetti, il trentanovenne originario della Valtellina, da qualche tempo ospite in una struttura di Garbagnate . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Chi l’ha visto? a Limbiate: si cerca Nicola, scomparso da Garbagnate
