Chi era Taylor Swift prima del mito | l’infanzia in Pennsylvania il bullismo i disturbi alimentari e i primi amori
Prima di diventare un’icona mondiale, Taylor Swift ha vissuto un’infanzia in Pennsylvania segnata da sfide come il bullismo e i disturbi alimentari. Dai primi passi a Nashville alle conquiste sul palco, il documentario su Disney+ rivela il percorso di una giovane artista che ha affrontato difficoltà personali e professionali per affermarsi nel mondo della musica.
Il documentario su Disney+ ripercorre la vita della cantante, dagli esordi a Nashville alle ultime tappe della tournée, passando attraverso l'anoressia e le lotte per difendere la propria musica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
