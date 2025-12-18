Chi era Elio Cipri il padre di Syria | Oggi lo sento vicino a me

Elio Cipri, noto discografico e talent scout, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della musica. Padre di Syria, ha condiviso con lei un legame speciale che ancora oggi risuona nel cuore di chi lo ricorda. Scomparso nel 2022 a causa di un’amiloidosi cardiaca, la sua presenza continua a sentirsi vicino, testimoniando l’amore e l’eredità artistica che ha lasciato alle generazioni successive.

Elio Cipri, famosissimo discografico e talent scout era il padre della cantante Syria: l’uomo scomparso nel 2022 a causa di un’amiloidosi cardiaca. La cantante sarà stasera tra gli ospiti dell’ultima puntata di Splendida Cornice, in onda stasera su Raitre a partire dalle 21:30. Nato nel 1948, Elio Cipressi in arte Cipri è stato una figura molto importante nel mondo della musica, lavorando come produttore, discografico e curando la comunicazione di molti artisti noti. In passato aveva debuttato come cantante per poi dedicarsi al lavoro da dietro le quinte. Durante la pandemia Cipri si è ammalato e nel 2022 si è spento, a dare l’annuncio era stata la stessa cantante: Chi era Elio Cipri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

