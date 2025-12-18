Chi è Zerocalcare | vero nome carriera fidanzata e genitori

Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, nasce ad Arezzo il 12 dicembre 1983 e si trasferisce prima in Francia, poi a Roma, nel quartiere Rebibbia. Caricaturista e fumettista di successo, ha conquistato il pubblico con il suo stile unico e le sue storie profonde. La sua vita privata rimane riservata, così come i dettagli sulla famiglia e sulla fidanzata, alimentando il suo fascino misterioso e autentico nel panorama del fumetto italiano.

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Zerocalcare: vero nome, carriera, fidanzata e genitori ZeroCalcare, nome d'arte di Michele Rech, nasce il 12 dicembre 1983 ad Arezzo e cresce prima in Francia, Paese natale della madre, e poi a Roma nella zona Rebibbia. Michele frequenta il Liceo Chateaubriand e quando i genitori si separano lui rimane con la madre e la nuova compagna. Nel 2001 inizia la carriera da fumettista realizzando un racconto a fumetti delle giornate del G8 di Genova, per poi partecipare a diverse edizioni di Crack Fumetti Dirompenti al Forte Prenestino e numerose manifestazioni organizzate nei centri sociali italiani. Il nome d'arte ZeroCalcare nasce nel momento in cui Michele si ritrova a dover scegliere un nome utente per partecipare a una discussione su Internet, e per farlo si ispira al ritornello della pubblicità televisiva di un prodotto anti-calcare per ferro da stiro.

