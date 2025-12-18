Chi è l’attuale e giovane moglie di Mogol Daniela Grimelli ex del figlio di Modugno

Daniela Grimelli, giovane moglie di Mogol, rappresenta una nuova pagina nella vita del celebre paroliere. Prima di lei, Mogol ha attraversato diversi capitoli affettivi, inclusi due matrimoni importanti che hanno contribuito a plasmare il suo percorso personale e artistico. La sua storia è intrecciata con momenti di crescita e trasformazione, rendendo la sua vita privata un affascinante racconto di esperienze e cambiamenti.

Prima dell’attuale moglie Daniela Grimelli, Mogol ha avuto due matrimoni significativi che hanno segnato la sua vita. Il primo, con Serenella De Pedrini, disegnatrice di moda, risale al 1961. Dal loro amore sono nati tre figli: Mario, Alfredo e Carolina. Serenella, figura riservata e lontana dai riflettori, celebra il suo compleanno il 29 settembre, data che ha ispirato una delle canzoni più celebri di Mogol e Battisti, portata al successo dall’Equipe 84. Il secondo matrimonio, con Gabriella Marazzi, ha avuto un inizio altrettanto intenso. Mogol e Gabriella si sono conosciuti negli anni Ottanta, quando lei, rimasta vedova con due figli, ha trovato in lui un nuovo compagno di vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

