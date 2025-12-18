Chi è Eva la moglie di Michele Riondino | Il primo bacio è stato un incantesimo

Eva Nestori, moglie di Michele Riondino, è la compagna di una vita e madre di due splendide bambine. Dopo aver coronato il loro amore nel 2023, Eva ha condiviso con affetto e spontaneità alcuni ricordi e momenti speciali della loro storia. La sua presenza è un’armonia che arricchisce il percorso di Michele, rendendo la loro famiglia un vero esempio di amore e complicità.

Eva Nestori è la storica compagna di vita nonché moglie di Michele Riondino: i due si sono sposati nel 2023 e sono genitori di due figlie, Frida ed Irma. Chi è la moglie di Michele Riondino. Stasera l’attore sarà ospite dell’ultima puntata di Splendida Cornice, in onda dalle 21:30 su Raitre. La make up artist ed il vincitore del David Di Donatello 2024, come Miglior Attore si sono incontrati per la prima volta nella primavera del 2010, il giorno del compleanno di Riondino sul set de Il Giovane Montalbano. Lo stesso giorno scatta il bacio tra i due, definito “Un incantesimo” dall’attore sulle pagine di Vanity Fair, dove aveva aggiunto: “ Quel bacio ha fermato il tempo, ha impresso un ricordo così profondo dentro di me, che ancora oggi ricordo esattamente quello che ho provato in quel momento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

