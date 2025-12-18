Chi al loro posto Ballando con le stelle Milly Carlucci scegli i sostituti
A pochi giorni dalla finale della ventesima edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci si prende un momento per riflettere sul percorso fatto. Con il suo talento e determinazione, ha guidato lo show attraverso sfide e successi, lasciando un’impronta indelebile nella storia dello spettacolo. Ora, mentre si avvicina il grande momento, si pensa già ai possibili sostituti e alle sorprese che il futuro potrebbe riservare.
Fra pochi giorni calerà il sipario sulla ventesima edizione di Ballando con le stelle e, alla vigilia della finale, Milly Carlucci ha scelto di fermarsi un momento per guardarsi indietro e tirare le somme di una stagione che ha segnato un passaggio importante nella storia dello show. Un’edizione celebrativa, certo, ma anche complessa, attraversata da cambiamenti inattesi, nuove sfide sul fronte degli ascolti e dinamiche interne che hanno animato il racconto televisivo settimana dopo settimana. >> “Ma che ha sull’orecchio?”. Ballando, bufera su vip per le parole su Milly Carlucci Intervistata dal Corriere, la conduttrice ha spiegato come quest’anno il contesto televisivo sia stato diverso dal solito, a partire dalla concorrenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Ballando con le Stelle, Milly Carlucci esplosiva: su chi punta
Leggi anche: Ballando con le Stelle, Milly Carlucci si sbilancia su chi tornerà in gara
Ballando con le Stelle, sabato 13 dicembre: chi ha vinto, chi sono i finalisti, ballottaggio, classifica finale; «Ballando», Milly Carlucci: «Carolyn Smith è l'esperta, Mariotto odia le ritualità e mi diverte. I battibecchi riflettono i gusti del pubblico. Le rivelazioni del cast? D'Urso e Fialdini»; Ballando con le stelle, chi vince? D’Urso in affanno, Delogu e Fialdini volano; Ballando con le stelle, Milly Carlucci porta in tv uno dei manager italiani più famosi (e discussi). Di chi si tratta.
Ballando con le stelle 13 dicembre: chi ha vinto e i finalisti - La semifinale di Ballando con le stelle del 13 dicembre: chi sono i finalisti, chi va allo spareggio e come sarà la finale del 20 dicembre su Rai 1. lifestyleblog.it
Ballando con le Stelle 2025, chi sono gli eliminati e i finalisti della dodicesima puntata del 13 dicembre? La classifica delle coppie - Si è conclusa la 12ª puntata di ballando con le stelle 2025: ecco la classifica e chi sono i finalisti di questa edizione ... superguidatv.it
Milly Carlucci si sbottona: le parole su D'Urso e Fialdini. Poi il retroscena: "Dietro le quinte Barbara litiga spesso con Pasquale" - Alla vigilia della finale di Ballando con le stelle, la conduttrice fa un bilancio dell’edizione appena trascorsa ... msn.com
Ballando, D’Urso: “Sono state scritte cose false, non mi ritiro”. E Lucarelli punge (Adnkronos) - Barbara D'Urso non molla. La conduttrice spazza via ogni dubbio e 'prenota' il suo posto nella finale di Ballando con le stelle. Durante la semifinale di stasera, D'Urs facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.