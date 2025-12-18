Chi al loro posto Ballando con le stelle Milly Carlucci scegli i sostituti

A pochi giorni dalla finale della ventesima edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci si prende un momento per riflettere sul percorso fatto. Con il suo talento e determinazione, ha guidato lo show attraverso sfide e successi, lasciando un’impronta indelebile nella storia dello spettacolo. Ora, mentre si avvicina il grande momento, si pensa già ai possibili sostituti e alle sorprese che il futuro potrebbe riservare.

Fra pochi giorni calerà il sipario sulla ventesima edizione di Ballando con le stelle e, alla vigilia della finale, Milly Carlucci ha scelto di fermarsi un momento per guardarsi indietro e tirare le somme di una stagione che ha segnato un passaggio importante nella storia dello show. Un'edizione celebrativa, certo, ma anche complessa, attraversata da cambiamenti inattesi, nuove sfide sul fronte degli ascolti e dinamiche interne che hanno animato il racconto televisivo settimana dopo settimana. >> "Ma che ha sull'orecchio?". Ballando, bufera su vip per le parole su Milly Carlucci Intervistata dal Corriere, la conduttrice ha spiegato come quest'anno il contesto televisivo sia stato diverso dal solito, a partire dalla concorrenza.

