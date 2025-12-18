Checco Zalone torna con Buen Camino e il brano inedito La prostata inflamada

Checco Zalone sorprende ancora una volta con il suo humor unico e inconfondibile. Dopo averci fatto ridere e riflettere, torna con nuovo brano e progetto, pronti a conquistare il pubblico con la sua comicità irriverente. La sua capacità di sorprendere e divertire si conferma anche questa volta, lasciando il segno e confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama dello spettacolo italiano.

Checco Zalone torna sotto i riflettori con un colpo a sorpresa, fedele al suo stile irriverente e spiazzante. Ieri sera, a reti unificate Mediaset, l'artista pugliese ha annunciato l'uscita del suo nuovo film Buen Camino, previsto nelle sale il 25 dicembre 2025, e ha presentato un brano inedito per i fan. "La prostata inflamada": il nuovo singolo. Il brano si intitola "La prostata inflamada" ed è accompagnato da un videoclip firmato da Gennaro Nunziante, storico regista e collaboratore di Zalone. La combinazione promette di lasciare il segno, unendo comicità surreale, testi provocatori e sonorità latine, in perfetta sintonia con l'atmosfera del film.

