Checco Zalone svela in anteprima la canzone sulla prostata | Un dono a voi donne

Il 17 dicembre 2025, Checco Zalone ha stupito il pubblico con un evento unico: in anteprima assoluta su Mediaset, ha presentato un estratto del suo nuovo brano “Prostata Enflamada”, dedicato alle donne e inserito nel film “Buen Camino”, in uscita il 25 dicembre. Un gesto inaspettato e originale che ha catturato l’attenzione di tutti, anticipando un’inedita sorpresa musicale e cinematografica.

Un evento senza precedenti ha caratterizzato la serata del 17 dicembre 2025: Checco Zalone ha lanciato in anteprima un videoclip a reti unificate Mediaset, svelando un estratto del brano Prostata Enflamada incluso nel suo nuovo film Buen Camino, in arrivo nelle sale il 25 dicembre con Medusa Film. Il videomessaggio del comico pugliese è stato trasmesso simultaneamente su ben tredici canali della rete Mediaset. Un'operazione di comunicazione mai vista prima per un artista cinematografico italiano. Nel video, Zalone si presenta come Joacquin Cortison, un artista spagnolo che fa il verso a Joacquin Cortes.

