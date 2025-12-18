Checco Zalone e la sua Prostata enflamada | l’ultima canzone trasmessa a reti unificate su Mediaset

Checco Zalone torna protagonista delle televisioni italiane con una sorpresa inaspettata. Ieri, 17 dicembre, il celebre comico pugliese ha conquistato i telespettatori trasmettendo un messaggio originale e coinvolgente su tutti i canali Mediaset. La sua presenza, accompagnata da un breve videoclip, ha attirato l’attenzione su un tema importante, dimostrando ancora una volta il suo talento nel coniugare comicità e sensibilità sociale.

© Ilfattoquotidiano.it - Checco Zalone e la sua “Prostata enflamada”: l’ultima canzone trasmessa a reti unificate su Mediaset Ancora una volta, Checco Zalone trova lo spot giusto per promuovere il suo film. Ieri, 17 dicembre, il comico pugliese è comparso sulle tv degli italiani a reti unificate (su Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20) con un messaggio riguardante l’infiammazione della prostata e un breve videoclip. “È un dono a voi donne e alla pazienza che avete quando tu maschio hai la ‘prostata enflamada’” così Zalone, che pochi istanti dopo si diletta in un balletto davanti al wc mentre attende anche solo un goccio di pipì. “Ho la ‘prostada enflamada’ e non ve digo quanto ho pianto” ci racconta il comico, ritratto su un lettino d’ospedale con un’equipe di urologi pronti a visitarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: "La prostata infiammata" è il nuovo brano di Checco Zalone: il video (trasmesso a reti unificate su Mediaset) Leggi anche: Checco Zalone irrompe su Mediaset a reti unificate: l'inno esilarante alla prostata infiammata e alla pazienza delle donne La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Checco Zalone e la canzone sulla prostata, super spot a reti unificate su Mediaset; Zalone e l'ode alla prostata a reti unificate Mediaset - Video; La prostata inflamada di Checco Zalone: il videoclip in attesa dell'uscita di Buen camino; Checco Zalone choc su YouTube: irrompe in TV con una mossa geniale prima del film Buen Camino. Checco Zalone irrompe sulle reti Mediaset: la mossa geniale in vista dell’uscita del film Buen Camino - Evento a sorpresa su tutti i canali Mediaset: il comico Checco Zalone torna con Nunziante, canta in spagnolo e anticipa il film Buen Camino in arrivo a Natale. libero.it

