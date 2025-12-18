Checco Zalone blocca i programmi Mediaset | Faccio un dono per voi donne E parte la canzone sulla prostata infiammata – Il video

Checco Zalone sorprende ancora, interrompendo le trasmissioni Mediaset per regalare un momento inaspettato. Con il suo stile unico, ha cantato una canzone dedicata alla prostata infiammata, offrendo un dono speciale alle donne. Un gesto che ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di unire ironia e sensibilità in modo originale.

Checco Zalone ha interrotto tutte le trasmissioni Mediaset alle 21 di ieri, 17 dicembre, per cantare una canzone sulla prostata infiammata. L’incursione di Luca Medici arriva a pochi giorni dal lancio del suo nuovo film, che lo riporta al cinema con l’amico ritrovato Gennaro Nunziante. Con un colpo di scena degno di un discorso presidenziale, il comico ha bloccato contemporaneamente Rete 4, Canale 5 e Italia 1, mandando in onda un videomessaggio a reti unificate. «Cari italiani, buonasera e auguri di Natale a tutti. Lo so, qualche maligno penserà: questo sta qui a fare la pubblicità al film che esce il 25 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Checco Zalone svela in anteprima la canzone sulla prostata: “Un dono a voi donne” Leggi anche: Dono di Natale da Checco Zalone, stasera videomessaggio su Mediaset a reti unificate Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Checco Zalone blocca i programmi Mediaset: «Faccio un dono per voi donne». E parte la canzone sulla prostata infiammata – Il video - Il brano a reti unificate per lanciare il film di Natale con la regia di Gennaro Nunziante. msn.com Checco Zalone nello spot a reti unificate su Mediaset scherza su Mattarella, "che film ha fatto questo qui?" - L'attore Checco Zalone lancia il brano Prostata Enflamada che anticipa il nuovo film Buen Camino. virgilio.it

