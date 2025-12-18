Checco Zalone a reti unificate per lanciare il brano La prostata inflamada

Checco Zalone torna in grande stile con un’inedita performance a reti unificate, presentando il brano “La prostata inflamada”. Tra humor e ironia, il suo personaggio Joaquin Cortison ci regala un’anticipazione gustosissima del nuovo film in uscita a Natale, Buen Camino. Un mix di comicità irresistibile e provocatoria per stuzzicare l’attesa e conquistare il pubblico di Mediaset.

© Dilei.it - Checco Zalone a reti unificate per lanciare il brano “La prostata inflamada” “ Quando hai la prostata che duele manco Pablo può escobar. ”, basta questo ritornello per far capire il senso del nuovo brano di Checco Zalone, nei panni di un Joaquin Cortison, presnetato a reti unificate Mediaset per anticipare il nuovo film in uscita a Natale: Buen Camino. “Cari italiani buonasera a tutti e auguri di Natale a tutti. Qualche maligno, lo so adesso penserà ‘Questo sta qui per fare la pubblicità al film che esce il 25 dicembre – comincia il messaggio di Luca Medici, in arte Checco Zalone, in apertura del suo video messaggio lampo con cui in stile presidente della Repubblica, alle ore 21. 🔗 Leggi su Dilei.it Leggi anche: Checco Zalone e il messaggio a reti unificate, un video sui problemi alla prostata per lanciare Buen Camino Leggi anche: "La prostata infiammata" è il nuovo brano di Checco Zalone: il video (trasmesso a reti unificate su Mediaset) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Checco Zalone, spot a reti unificate: «Il mio regalo di Natale è un omaggio alle donne»; Checco Zalone oggi a reti unificate su Mediaset, quando e dove vedere il video-messaggio; ‘Buen Camino’, Checco Zalone a reti unificate; Checco Zalone e Buen Camino: stasera un videomessaggio a reti unificate. Checco Zalone e il messaggio a reti unificate, un video sui problemi alla prostata per lanciare Buen Camino - Nel bel mezzo della serata del 17 dicembre è comparso sulle reti Mediaset un suo videomessaggio alla nazione. fanpage.it

Zalone lampo a reti unificate Mediaset con il video 'Prostata enflamada' - Un'incursione nella quale ha lanciato un nuovo brano intitolato 'Joaquin Cortison presenta "Prostata enflamada" (già disponibile su youtube) accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante ( ... ansa.it

Checco Zalone nello spot a reti unificate su Mediaset scherza su Mattarella, "che film ha fatto questo qui?" - L'attore Checco Zalone lancia il brano Prostata Enflamada che anticipa il nuovo film Buen Camino. virgilio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.