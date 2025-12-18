Che tempo farà nell' ultimo weekend prima di Natale

L’ultimo weekend prima di Natale si prospetta caratterizzato da un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo giorni di pioggia e fenomeni intensi al Nordovest e lungo le zone tirreniche, un’area di bassa pressione si dissolverà, lasciando spazio a un aumento della pressione che porterà stabilità e clima più mite su gran parte del territorio.

© Quicomo.it - Che tempo farà nell'ultimo weekend prima di Natale L'area di bassa pressione che ha portato fenomeni particolarmente abbondanti al Nordovest e lungo l'area tirrenica si riassorbe velocemente per un nuovo aumento della pressione da ovest che la spinge sul nord Africa. L'anticiclone torna protagonista del tempo anche se non mancherà qualche insidia.

