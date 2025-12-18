Che percentuale ha raggiunto la raccolta differenziata a Napoli nel 2025 | i dati

Nel 2025, Napoli ha registrato un progresso nella gestione dei rifiuti, raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata del 46,5%. Questo risultato rappresenta un incremento del 2,5% rispetto all’anno precedente, evidenziando l’impegno della città nel migliorare la sostenibilità ambientale e promuovere pratiche più responsabili tra i cittadini.

© Napolitoday.it - Che percentuale ha raggiunto la raccolta differenziata a Napoli nel 2025: i dati Nel 2025 la raccolta differenziata a Napoli ha raggiunto il 46,5%, con un incremento del 2,5% rispetto al dato Ispra dell’anno precedente. È quanto emerso nel corso della conferenza stampa organizzata da ASIA per illustrare le attività svolte nell’anno in corso.La produzione complessiva di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Rifiuti, Cesenatico nel 2025 è arrivata al 78,2% di percentuale per la raccolta differenziata Leggi anche: Rifiuti, Cesenatico nel 2025 è arrivata al 78,2% di percentuale per la raccolta differenziata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Chianciano Terme prima in provincia di Siena per percentuale di raccolta differenziata. Nel 2024 raggiunto il 78,77% .La Sindaca Grazia Torelli: “Il primato in provincia di Siena è un riconoscimento all’impegno e al senso civico dei nostri concittadini. Molto rim; Rifiuti: Italia supera il 67% di differenziata ma la produzione cresce; Emilia-Romagna prima in Italia per raccolta differenziata: raggiunto il 79%; Rifiuti, nel 2024 produzione in aumento del 2,3%. Chianciano Terme prima in provincia di Siena per percentuale di differenziata - Il Comune di Chianciano Terme si conferma leader nella sostenibilità ambientale in provincia di Siena, raggiungendo il primo posto Nel 2024 raggiunto il 78,77%. ilcittadinoonline.it

Raccolta differenziata: il Piemonte migliora, ancora molto indietro Torino e Alessandria - In Piemonte la raccolta differenziata cresce ancora complessivamente e ha raggiunto quota 68. radiogold.it

Raccolta differenziata, Biella e il Biellese sono oltre il 70% - Un dato superiore all’obiettivo del 65% previsto dalla normativa nazionale. laprovinciadibiella.it

Juan Arizala al Milan, accordo raggiunto. Affare da 3 milioni di euro più percentuale sulla rivendita, una delle vendite record nella storia del campionato colombiano. Respinte proposte da Regno Unito/Belgio per andare al Milan facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.