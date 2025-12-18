Che cos’è la nuova tassa sulle fatture inserita dal governo nella legge di bilancio

Il governo ha introdotto una nuova tassa sulle fatture, prevista dalla legge di bilancio, che entrerà in vigore nel 2029. Sebbene ancora lontana, questa misura sta già suscitando forti reazioni tra opposizioni e ordini professionali, alimentando un vivace dibattito sulla sua eventuale incidenza e sostenibilità.

Una nuova tassa che scatterà dal 2029, ma che sta già facendo discutere opposizioni e ordini professionali. Nel maxiemendamento alla legge di bilancio, il governo Meloni ha inserito una ritenuta obbligatoria dell'uno per cento che scatterà al momento dei pagamenti tra imprese ( business to business ). Un pagamento anticipato delle tasse che in teoria dovrebbe potenziare la lotta all'evasione e dovrebbe anche portare più soldi nelle casse dello Stato. Ma che ha già creato diverse polemiche. Come funzionerà? In pratica, dal 2029, al momento di pagare una fattura elettronica, scatterà il pagamento obbligatorio dell'uno per cento sull'importo dovuto, al netto dell'Iva, nella forma di una ritenuta sulle imposte sui redditi.

