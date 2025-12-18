Charles Leclerc sorpreso dai regali di Natale di Bryan Bozzi e dei meccanici Ferrari c'è ironia e riscatto

Charles Leclerc non si aspettava i regali di Natale di Bryan Bozzi e dei meccanici Ferrari, un gesto che unisce ironia e riscatto. Il team radio, diventato virale in Australia, si trasforma in un doppio dono natalizio per il pilota monegasco, regalando un momento di spirito e affetto che va oltre la pista. Un gesto che dimostra quanto il supporto e l’umorismo siano fondamentali anche nel mondo delle corse.

Un team radio diventato virale in Australia si trasforma in un doppio regalo di Natale per Charles Leclerc. L'idea è di Bryan Bozzi e dei meccanici Ferrari: due magliette che raccontano ironia, complicità e il valore di una stagione complicata affrontata senza mollare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

