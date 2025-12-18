Cgil | Se credessimo al Natale come valore di solidarietà universale oggi Cristo nella mangiatoia di Taranto deciderebbe di non rinascere

La situazione di Taranto si fa sempre più critica, tra crisi economica e minacce ai diritti dei lavoratori. Le parole della Cgil evidenziano come il valore di solidarietà universale sembri lontano in un territorio segnato da sfide storiche e nuove tensioni. In un contesto di recessione e incertezza, la città si trova a dover affrontare una crisi complessa che mette alla prova il suo futuro e la sua coesione sociale.

Tarantini Time Quotidiano “ Il generale inverno è alle porte e al di là degli slogan aggressivi contro il diritto di sciopero, le boutade sul week end lungo, e i “soliti comunisti” resta implacabile la realtà di un territorio che, come Taranto, area di crisi complessa, si appresta a vivere il momento grave di una recessione economica dovuta a condizioni croniche e ad acuzie legate allo scompenso creato dalla messa in discussione della filiera dell’acciaio. In bilico c’è l’economia e l’occupazione attuale mentre si favoleggia su una economia e un’occupazione che verrà mentre lo “spettro” dei 40 ex dipendenti della Cementir, e a tal proposito ci chiediamo perchè non si faccia lì un vero “test” di riconversione industriale che tanto sentiamo paventare un po’ ovunque in giro considerando che noi avevamo proposto su quello stabilimento di lavorare su un centro produttivo dell’idrogeno (con i fondi europei del PNRR) oppure con la realizzazione di uno stabilimento di inertizzazione dell’amianto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

