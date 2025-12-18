Cesinali il Teatro d’Europa celebra tre figure storiche
Nel centenario della nascita di Don Ferdinando Renzulli, fondatore del Teatro d’Europa, insieme a Carmine Fernando Venezia e al sindaco Saverio Urciuoli, la comunità di Cesinali viene celebrata con un evento speciale. La Direzione del Teatro d’Europa rende omaggio a queste figure storiche che hanno lasciato un’impronta significativa nel territorio, sottolineando il legame tra arte, storia e identità locale in un’occasione di grande rilievo.
