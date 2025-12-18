Cesenatico occultati nel cruscotto c' erano 150 grammi di cocaina | 22enne arrestato per spaccio

Durante un controllo serale a Cesenatico, i Carabinieri hanno scoperto nel cruscotto di un'auto sospetta 150 grammi di cocaina. Un giovane albanese di 22 anni è stato immediatamente arrestato per il reato di spaccio di droga. L'operazione evidenzia ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità e alla diffusione di sostanze stupefacenti nella zona.

