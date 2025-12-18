Cesena accelerazione in 5 turni Ora corre più di Monza e Modena

Cesena accelera con cinque vittorie consecutive, superando Monza e Modena e staccando il muro dei 30 punti con otto giornate d'anticipo rispetto all'anno scorso. Dopo il pari con il Bari, il Cavalluccio mira a chiudere al meglio l’andata, consolidando la candidatura alla promozione e affrontando la seconda parte della stagione con rinnovato entusiasmo e determinazione.

Sforato il muro dei 30 punti, con 8 giornate di anticipo rispetto alla stagione scorsa – nel primo anno di B il Cavalluccio ha raggiunto la stessa quota dopo il pari interno contro il Bari il 18 gennaio alla 5ª di ritorno –, l'obiettivo ora è chiudere l'andata nel miglior modo possibile per poi affrontare la seconda parte con lo spirito giusto e con un bottino di punti tale da conservare intatta quella che al momento è a tutti gli effetti una candidatura al salto di categoria. Il Cesena sta legittimando le sue ambizioni con i risultati sul campo: analizzando solo le ultime cinque giornate, delle squadre che attualmente occupano le prime otto posizioni, quindi quelle valide per la promozione diretta o l'accesso ai playoff, lo score bianconero è dietro solo a quello del Frosinone e del Venezia.

