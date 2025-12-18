Cesare Cremonini Un’altra estate sold out

Cesare Cremonini, protagonista di un'altra estate sold out, lascia il pubblico senza fiato. Prima di tornare a Bologna, porto con me una sensazione intensa, un’immagine che si trasforma in energia pura. È un crescendo, un’esplosione di emozioni che non si può contenere.

Prima di tornare a Bologna, mi porto via una sensazione, una visione che diventa energia. Esploderà. "Roba mia". Circo Massimo sold-out, + 70mila". È l’annuncio che Cesare Cremonini affida i social e accompagna un breve video del cantante che osserva lo stadio romano. È da lì che partirà il Cremonini Live26, che ha registrato un tutto esaurito (di 70mila posti, appunto) con sei mesi di anticipo, consacrando uno dei momenti più alti della carriera dell’artista. La seconda data, il 13 giugno, è vicino casa, all’autodromo di Imola. E il sold-out è ormai a un passo: i biglietti rimasti sono pochissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

