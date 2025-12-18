Cesare Cremonini Un’altra estate sold out
Cesare Cremonini, protagonista di un'altra estate sold out, lascia il pubblico senza fiato. Prima di tornare a Bologna, porto con me una sensazione intensa, un’immagine che si trasforma in energia pura. È un crescendo, un’esplosione di emozioni che non si può contenere.
Prima di tornare a Bologna, mi porto via una sensazione, una visione che diventa energia. Esploderà. "Roba mia". Circo Massimo sold-out, + 70mila". È l’annuncio che Cesare Cremonini affida i social e accompagna un breve video del cantante che osserva lo stadio romano. È da lì che partirà il Cremonini Live26, che ha registrato un tutto esaurito (di 70mila posti, appunto) con sei mesi di anticipo, consacrando uno dei momenti più alti della carriera dell’artista. La seconda data, il 13 giugno, è vicino casa, all’autodromo di Imola. E il sold-out è ormai a un passo: i biglietti rimasti sono pochissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Cesare Cremonini, sold out al Circo Massimo. Ultimi biglietti disponibili per la data di Imola
Leggi anche: Cesare Cremonini, il live al Circo Massimo sold out con sei mesi di anticipo
Cesare Cremonini. Un’altra estate sold out - Tutto esaurito anche il concerto al Circo Massimo di Roma. ilrestodelcarlino.it
Cesare Cremonini, soldout il concerto 2026 al Circo Massimo di Roma - Forte di un repertorio che ha attraversato più generazioni, dal 1999 fin al successo di oggi, consolida il suo percorso live con un ... tg24.sky.it
Cesare Cremonini, il live al Circo Massimo sold out con sei mesi di anticipo - Cesare Cremonini registra il sold out con sei mesi di anticipo per il concerto al Circo Massimo di Roma con con 70 mila biglietti venduti. msn.com
Cesare Cremonini - Ora che non ho più te
Sky Sport presenta 350 ore di grandi eventi live, i migliori momenti di sport del 2025 da rivivere con Cesare Cremonini e ben 10 nuove produzioni originali realizzate ad hoc per il periodo natalizio - facebook.com facebook
Oggi nello studio 9 Cesare Cremonini Con Andrea Monda e Andrea De Angelis un dialogo di cuore, suoni e sguardi… Felicità e inquietudine, silenzio e diversità sono alcune delle parole chiave di questo incontro x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.