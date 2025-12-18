Cesano Boscone maltrattamenti all’asilo | sospese tre insegnanti

A Cesano Boscone, tre insegnanti della scuola dell’infanzia Walt Disney sono state sospese in seguito a gravi accuse di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni. L’episodio ha suscitato sgomento tra genitori e comunità, portando all’apertura di un’indagine per fare luce su quanto accaduto e garantire la tutela dei diritti dei bambini.

© Ilgiorno.it - Cesano Boscone, maltrattamenti all’asilo: sospese tre insegnanti Cesano Boscone (Milano), 18 dicembre 2025 – Tre insegnanti della scuola dell’infanzia statale Walt Disney accusate di maltrattamenti. Sono le prime informazioni di una vicenda che, coperta ancora da massimo riserbo, preoccupa le famiglie di Cesano Boscone. La denuncia di una famiglia. Le tre insegnanti, che svolgono la professione da diversi anni all’interno della scuola dell’infanzia, sarebbero accusate di maltrattamenti sui bambini. Gli accertamenti sono partiti dalla denuncia di una famiglia che imputava violenze sui piccoli alunni da parte delle maestre, a cui è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini e che, da alcuni giorni, risultano assenti dalla scuola perché sospese dall’istituto, in attesa dello svolgimento delle procedure per chiarire le posizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Potenza, tre educatrici sospese per maltrattamenti: davano schiaffi e scossoni ai bambini dell’asilo Leggi anche: Sospetti maltrattamenti in un asilo nido: maestre sospese per un anno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cesano Boscone, maltrattamenti all’asilo: sospese tre insegnanti - Accertamenti alla scuola dell’infanzia statale Walt Disney in seguito alla denuncia presentata da una famiglia. msn.com

Nuovi arrivi in biblioteca! Alla Biblioteca di Cesano Boscone sono arrivate tante novità: fumetti, manga e nuovi libri di saggistica per adulti e bambini. Storie da ridere, avventure da divorare, pagine che fanno pensare e altre che fanno scoprire il mondo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.