Cerveteri camion si schianta con il guardrail

Stamattina alle prime luci dell’alba, un incidente si è verificato sull’autostrada A12 a Cerveteri. Un camion si è schiantato contro il guardrail, creando momenti di tensione e preoccupazione tra gli automobilisti. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Cerveteri, 18 dicembre 2025 – Questa mattina alle ore 07.40 i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti per un i ncidente stradale sull'autostrada A12. Precisamente al chilometro 20.700 direzione Roma. Un camion, per cause in corso di accertamento, ha i mpattato violentemente conto il guardrail. Giunti rapidamente sul posto, i Vigili del fuoco con l'equipaggio della 26A hanno cominciato la difficile opera di estricazione del ferito dalle lamiere. Ci è voluto non poco per portare a termine l'operazione e affidare il malcapitato alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto. L'uomo in seguito è stato trasferito in ospedale in codice rosso.

