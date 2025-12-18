Certificato di maturità digitale premiata l’Azienda Ospedaliera Sant' Anna e San Sebastiano
L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta si distingue nel settore sanitario italiano, ottenendo il prestigioso certificato di maturità digitale. Raggiungendo il livello Stage 3 del modello EMRAM, ha consolidato il proprio impegno nell’innovazione tecnologica, ricevendo le congratulazioni ufficiali dell’Amministratore Unico per l’Italia da HIMSS. Un traguardo che testimonia l’eccellenza e l’avanguardia della struttura nel percorso di digitalizzazione.
