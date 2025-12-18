Certificato di maturità digitale per l’Azienda Ospedaliera di Caserta

L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha ottenuto il certificato di maturità digitale, riconoscimento prestigioso che evidenzia il progresso tecnologico raggiunto. La consegna da parte di HIMSS, con il livello Stage 3 del modello EMRAM, testimonia l’impegno dell’ospedale nel migliorare i servizi sanitari attraverso l’innovazione digitale. Un traguardo importante che conferma la crescita e l’efficienza del sistema sanitario locale.

L 'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ha ricevuto il certificato di maturità digitale, con le congratulazioni dell'Amministratore Unico per l'Italia, dalla HIMSS (Healthcare Information and Management System Society), raggiungendo il livello Stage 3 del modello EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model). Il documento riconosce i risultati ottenuti dall'AORN casertana nel promuovere la propria maturità digitale e nel dimostrare progressi misurabili verso un ambiente di cartelle cliniche elettroniche completamente integrato, riflettendo -si sottolinea nel certificato- un forte impegno dell'Ente verso la trasformazione digitale, l'assistenza sanitaria data-driven, il miglioramento continuo della qualità clinica e dell'efficienza operativa.

